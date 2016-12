Estate, batteri in agguato: le 8 regole per evitare intossicazioni alimentari

09:54 - Durante l'estate batteri e tossine sono in agguato. Con il sole e il caldo infatti crescono i rischi di indisposizioni, tanto fastidiose quanto pericolose, causate dalla cattiva conservazione del cibo. Per evitare le intossicazioni alimentari l'Istituto zooprofilattico di Torino ha stilato un elenco di otto semplici consigli. Basta rispettare queste importanti precauzioni per essere sicuri di consumare alimenti genuini.

1. Fare la spesa appena prima di andare a casa, in modo da riporre subito in frigo gli alimenti.



2. Utilizzare borse termiche per i surgelati.



3. Se si porta il pranzo in ufficio da casa, munirsi di borsa termica.



4. Se si organizza un pic nic, meglio non cucinare nel mezzo di un prato o in una piazzola, dove è difficile trovare una superficie di lavoro pulita.



5. Aprire frigo e freezer solo quando serve e per poco tempo.



6. Non riempire troppo frigo e freezer perché altrimenti raffreddano meno.



7. Non lasciare a lungo in tavola i piatti preparati e gli avanzi del pasto.



8. Consumare frutta e verdura esclusivamente fresca oppure congelarle.

Tutti i suggerimenti per scongiurare le intossicazioni alimentari sono raccolti in una cartolina distribuita in migliaia di copie negli ipermercati dall'Istituto zooprofilattico di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. "Noi ci occupiamo quotidianamente di sicurezza alimentare lungo tutta la filiera produttiva, ma anche il consumatore deve essere protagonista della propria salute, adottando precauzioni a cominciare dal momento in cui fa la spesa", spiega Maria Caramelli, direttore generale dell'Istituto di Torino.