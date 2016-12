Alopecia areata, in arrivo la pillola che farà ricrescere i capelli

10:58 - A breve sugli scaffali delle farmacie statunitensi potrebbe esserci la prima pillola in grado di far crescere nuovi capelli sulle teste dei pazienti affetti da alopecia areata. Ruxolitinib, questo il nome, ha già ottenuto l'approvazione della Food and Drug Administration, l'organo regolatore degli Usa. Gli studi clinici sono stati effettuati presso il Columbia University Medical Center e pubblicati su Nature Medicine. E' necessario comunque verificare che il medicinale sia sicuro e ben tollerato su un maggior numero di pazienti.



Chioma fluente in quattro mesi - L'alopecia areata è una malattia diffusa equamente distribuita in entrambi i sessi ed è caratterizzata dalla perdita di capelli parziale o totale. Il farmaco rivoluzionario ha superato brillantemente uno studio pilota su alcuni pazienti: dopo quattro mesi mesi di terapia i pazienti trattati hanno visto la loro chioma ricrescere completamente.



Una lunga ricerca - La scoperta è frutto di anni di ricerca sull'alopecia areata, malattia di origine immunitaria. Gli esperti hanno prima scoperto il segnale molecolare "errato" che richiama cellule immunitarie nel bulbo del capello. In seguito, gli scienziati hanno individuato le cellule immunitarie "impazzite" che attaccano i capelli alla radice e rendono dormiente il follicolo pilifero causando la calvizie. Infine, i ricercatori hanno identificato una famiglia di farmaci immunosoppressori che arrestano questo attacco del sistema immunitario e consentono alla chioma di ricominciare a crescere.