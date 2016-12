15:52 - In occasione della Giornata mondiale della sindrome di Down, il Coordown italiano con altre 8 associazioni internazionali ha promosso una campagna di sensibilizzazione pubblicando il video "Cara futura mamma...". Qui, ragazzi affetti dalla sindrome rispondono alla mail di una donna incinta preoccupata per la scoperta della trisomia 21 nel figlio che porta in grembo.

"Potrà dire che ti vuole bene" - Nel video, che è diventato virale con più di 1.600.000 visualizzazioni, i quindici giovani rassicurano la donna. Indirizzandosi a lei, hanno detto davanti alla telecamera che il nascituro potrà parlare e dirle che le vuole bene, potrà abbracciare, e così via, in un elenco che scalda il cuore.