Presto l'app che fa il check-up

17:17 - Basterà soffiare su un dispositivo elettronico installato sullo smartphone per conoscere in tempo reale le proprie condizioni di salute. E' un sistema in fase di messa a punto e potrebbe essere operativo tra quattro anni grazie al lavoro di un gruppo di ricercatori dell'Università di Messina.

Un sistema di analisi sofisticato - Il team è guidato dai professori Giovanni Neri e Nicola Donato, finanziato con 90 mila dollari dall'Istituto di tecnologie avanzate della Samsung. Il progetto Safely è stato presentato nell'ateneo dello Stretto, nell'ambito del Global research outreach (Gro) program dell'azienda sud coreana.



Il Gro è una competizione a livello mondiale e l'ateneo peloritano è l'unico italiano selezionato nel 2013. Il progetto prevede la realizzazione di un sistema di analisi integrato in uno smartphone, che permetterà di analizzare lo stato di salute.



Alcuni markers presenti nell'espirato possono fornire, infatti, informazioni utili per la diagnosi di molte malattie come il diabete, le infiammazione dei polmoni, disfunzioni epatiche.



Saranno coinvolti anche studenti - "Si tratta di sensori piccolissimi che dovremo rendere quasi invisibili - ha detto Neri -per poterli inserire negli smartphone". Donato ha aggiunto: "Il nostro progetto coinvolge non solo dottorandi di ricerca ma anche studenti della triennale e della magistrale, e prevede lo sviluppo sia hardware che software interamente nel nostro Ateneo".