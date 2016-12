L'olio d'oliva è come il latte materno

15:41 - Dall'apparenza verde e viscosa non si direbbe ma l'olio extravergine d'oliva è simile al latte materno. A dirlo, in occasione della presentazione a Roma della Maratona dell'olio che si terrà dal 15 al 17 novembre in provincia di Terni, è il ricercatore del Consiglio nazionale ricerche-Istituto genetica vegetale, Saverio Pandolfi.

Grazie a Omega 3 e Omega 6 - Proprio grazie a questo, secondo l'esperto, l'olio risulta gradito anche a un inuit o a un africano che non hanno mai avuto l'olio nel regime alimentare. Pandolfi ha spiegato: "L'olio extravergine d'oliva di qualità è il grasso più simile a latte materno, in termini di Omega 6 e Omega 3, composti di alto interesse salutistico contenuti nel prodotto principe della dieta mediterranea, ma solo se viene fatto un corretto lavoro in frantoio".



Un antinfiammatorio naturale - L'assunzione quotidiana di olio extravergine di qualità, ha detto Pandolfi, "è particolarmente salutare per il contenuto di oleuropeina, una componente dell'olio di oliva che rende più elastiche le arterie, abbassa la pressione e riduce il processo aterosclerotico". L'oleuropeina concorre a formare il sapore amaro delle olive.



Altro alleato della salute, ha aggiunto Pandolfi, è proprio l'oleocantale, sostanza responsabile del piccante, che ha valenza antinfiammatoria in quanto riproduce gli effetti dell'ibuprofene.