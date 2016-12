Cuore a rischio, c'è troppo sodio nei farmaci "frizzanti"

16:12 - Il rischio per il cuore può arrivare anche dai farmaci. A causa dell'eccessiva quantità di sodio nei medicinali di tipo effervescente o solubile. Addirittura il contenuto sarebbe tale da aumentare le probabilità di incorrere in infarto e ictus. Questo il risultato di uno studio condotto dalla University of Dundee e pubblicato sul British Medical Journal.

Più infarti e ictus - Il rischio di infarto e ictus aumenta del 16% per chi prende farmaci con alto contenuto di sodio rispetto a chi prende gli stessi medicinali ma in una formulazione diversa. Il rischio di ipertensione si moltiplica di sette volte e i tassi di mortalità sono più alti del 28%.



Jacob George, autore principale dello studio, ha spiegato: "Ci siamo concentrati principalmente su analgesici, integratori vitaminici e antinausea, confrontando il rischio cardiovascolare di 1,2 milioni di individui che prendevano formulazioni ad alto contenuto di sodio (per esempio gli effervescenti) o versioni a minor contenuto di sodio degli stessi farmaci".



Gli esperti hanno monitorato il campione nell'arco di molti anni di osservazione. Secondo George, alla luce di questo studio è opportuno che nel foglietto illustrativo dei farmaci ci sia anche una chiara indicazione dei livelli di sodio.