Pattinaggio, Summer Hit Gala 2018: show sul ghiaccio

Ghiaccio e musica. Domenica 27 maggio alle ore 19 presso l' IceLab di Bergamo andrà in scena la V edizione dell'evento di chiusura Stagione Sportiva 2017/2018 di Pattinaggio su ghiaccio " SUMMER HIT GALA 2018 ". Organizzato da IceLab, in collaborazione con Mediaset , e con la supervisione artistica del coreografo Corrado Giordani , l'evento sarà uno spettacolare e coinvolgente intreccio tra il mondo del pattinaggio su ghiaccio e il mondo della discografia.

Campioni nazionali e internazionali del calibro di Valentina Marchei / Ondrej Hotárek (artistico), Nicole Della Monica / Matteo Guarise (artistico), Charlène Guignard / Marco Fabbri (danza), Matteo Rizzo (artistico), Laura Barquero / Aritz Maestu (artistico), Elisabetta Leccardi (artistico) e le giovani promesse di IceLab, si esibiranno sulle note delle migliori hit estive di tutti i tempi.



Ospite speciale dell?evento sarà la cantante Bianca Atzei - interprete del brano ?Fire on Ice?, colonna sonora ufficiale dei Mondiali di Pattinaggio su ghiaccio di Milano 2018 - che regalerà al pubblico due live performance. L?intera manifestazione sarà condotta da due simboli del pattinaggio azzurro, Franca Bianconi e Barbara Fusar Poli, e verrà trasmessa in diretta streaming sui portali Tgcom24 e SportMediaset, con commento tecnico dedicato.



Fondata nel luglio 2015, IceLab è una Società sportiva dilettantistica del settore ghiaccio che gestisce tre piste in Lombardia: IceLab di Bergamo, Mediolanum Forum di Assago e PalaSesto di Sesto San Giovanni. Sede di allenamento di campioni nazionali e internazionali, considerata un?eccellenza made in Italy, si propone come un vero e proprio laboratorio creativo, il luogo dove i campioni del ghiaccio vengono perfezionati e talvolta creati attraverso un metodo di insegnamento focalizzato sulle esigenze del singolo atleta. A disposizione degli atleti vi è un team di allenatori, preparatori atletici, coreografi, insegnanti di danza, responsabili delle riprese video, nutrizionisti e mental coach di altissimo livello.



Se non viualizzi la diretta streaming clicca qui