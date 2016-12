La tiroide e la perdita di capelli

La perdita di capelli può essere causata da problemi alla tiroide?



Ci sono casi in cui la tiroide produce troppi ormoni tiroidei e altri in cui ne produce troppo pochi. Inoltre anche dopo un intervento di tiroidectomia spesso si verifica una significativa caduta di capelli.

Più di frequente sono le donne a soffrire di queste patologie ma per fortuna oggi esistono cure sempre più efficaci a cui poter fare riferimento.