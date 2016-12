Carenza di vitamine e perdita di capelli

Mangio molta poca frutta e verdure: la carenza di vitamine può essere causa della perdita di capelli?



Bisogna innanzitutto tener presente che un corretto apporto di vitamine quali vitamine D, C, E , A , B5, B6 e PP é da ritenersi senza dubbio fondamentale per contrastare una caduta di capelli eccessiva e per favorire una pronta ricrescita.