Impegno politico: il Partito Democratico contro la diseducazione... da Monopoli

- Sette deputati del Pd, in un'accorata lettera all'ambasciatore americano pubblicata sul Corriere della Sera, puntano il dito. Sì, avete letto bene: non "i monopòli", maQuello di Parco della Vittoria e Vicolo Stretto, di imprevisti e probabilità. Il gioco da tavolo, infatti, si aggiorna coi tempi e in America uscirà un'edizione alternativa che sostituisce le proprietà immobiliari con le azioni di aziende importanti. Basta Via Vesuvio (che peraltro nessuno comprava mai), ecco Coca-Cola. Non sia mai. Gli italiani sono troppo attaccati al mattone e questa svolta capitalista proprio non la digeriscono. E' diseducativa. "Inneggia alla finanza irresponsabile", dicono i parlamentari della sinistra.

D'altronde ricordiamo bene i serial killer che hanno imparato a nascondere le loro tracce con Cluedo. Hitler non si allenava forse a conquistare il mondo piazzando i carrarmatini di Risiko? (perché cavolo credete che volesse conquistare la Russia?? Il vero obiettivo era Kamchakta o morte!). D'altronde il prossimo obiettivo del centrosinistra è chiaro: debellare gli errori nella sanità. Primo passo: vietare per sempre quell'abominio che risponde al nome dell'Allegro Chirurgo.

I prodi deputati pd si scagliano nella loro missiva diretta a Obama con veemenza soprattutto stigmatizzando la presunta mancanza della casella "Prigione". Farebbe trasparire "il messaggio diseducativo che, in caso di violazione delle regole, non si viene neanche puniti". Ora, chiunque abbia giocato a Monopoli,sa che finire o no dietro le sbarre è solo una questione legata al caro, vecchio culo e non certo a una condotta scorretta. E comunque non è nemmeno vero: anche nella versione "finanziaria" la casella è rimasta.

Ma va bene, mal di poco. L'importante è non aggiornarsi con i tempi, è più importante scrivere a Obama sul Monopoli che sulla posizione degli Stati Uniti sulla Siria. Meglio parlare del Monopoli che dei problemi dell'Italia. Tralasciando che al Pd un gioco da tavolo che piaceva molto c'era, eccome. Si chiamava Tombola. Nel 1999 sotto D'Alema, con una legge, l'hanno addirittura eletto passatempo nazionale, trasformandolo in Bingo. Hanno gentilmente offerto la possibilità di costruire sale dove speculare su vecchietti e varia umanità spesso disposta a giocarsi pensione e risparmi fino all'ultimo numero. Bene così. Però, in attesa di un'altra illuminata missiva del genere, il consiglio ai deputati del Pd è quello di smettere di allenarsi a Crack, vecchio gioco in cui vinceva chi perdeva tutto. Sono già abbastanza bravi così.