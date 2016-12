A "Popular" Peter Cincotti

foto Ufficio stampa 12:15 - Grande attesa per il concerto Peter Cincotti alla "Salumeria della Musica" di Milano, Venerdì 30 Novembre. Il cantante e pianista americano ha pubblicato l'album "Metropolis" lo scorso 22 maggio, successore di quell'"East of Angel Town" che nel 2007 lo fece conoscere in tutto il Mondo. - Grande attesa per il concerto Peter Cincotti alla "Salumeria della Musica" di Milano, Venerdì 30 Novembre. Il cantante e pianista americano ha pubblicato l'album "Metropolis" lo scorso 22 maggio, successore di quell'"East of Angel Town" che nel 2007 lo fece conoscere in tutto il Mondo.

Il singolo "Goodbye Philadelphia" lo ha portato in cima anche alle classifiche italiane e i suoi concerti hanno mostrato il suo lato più artistico.



Cincotti inizia a prendere lezioni di piano in tenera età a 4 anni, dedicandosi non solo alla classica (che studierà qualche anno dopo alla Manhattan School of Music con docenti come Ellis Marsalis), ma spaziando dalle colonne sonore, al disco "Boogie Woogie" di Jerry Lee Lewis. A nove anni compone e a quindici inizia a esibirsi nei club di New York.

A Peter, ospite questa settimana a "Popular", abbiamo chiesto di parlarci di questo lavoro. "Credo che Metropolis sia diverso dagli altri dischi, in ogni mio album ho cercato di differenziare per quanto possibile i vari pezzi, è molto difficile collocarlo in un genere preciso: troviamo il pop ma anche il jazz, il blues ed altri generi musicali che si contaminano a vicenda: posso considerarlo un "ibrido" di stili".



"Metropolis" come già accaduto per "East of Angel Town" ti ha dato grande successo...

E' un altro passo avanti nella mia carriera, "Metropolis" è anche il primo disco dove ho scritto tutte le canzoni, forse il fatto che "suoni" differente e che mi sono cimentato anche nella composizione. Inoltre ho curato la produzione, per me suonare e capire che tipo di suono potesse funzionare per il disco è stato impegnativo ma anche avvincente. Ho suonato il piano e le tastiere, trovando un'eccellente collaborazione con quelli che mi hanno accompagnato.



Il concerto alla "Salumeria" cosa rappresenta per te?

Il pubblico italiano mi ha accolto sempre con calore, spero sia così anche questa volta, dal momento che suonare e cantare dal vivo davanti ad un pubblico attento è l'aspirazione di qualsiasi artista.

Giancarlo Bastianelli