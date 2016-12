Governo Monti: anno 1, voto 1

foto Ansa 07:59 - Mario Monti, in molte delle recenti occasioni pubbliche, ha dichiarato che, a dispetto dei sacrifici imposti, è popolare presso gli italiani e il suo consenso è certamente superiore a quello dei partiti. Sarà. Ma allora non vogliamo immaginare quale sarebbe la pagella ai politici "titolari" visto che la sua, stilata dai lettori di Tgcom in occasione del suo primo anno a Palazzo Chigi, è da mani nei capelli. Tramite sei diversi sondaggi abbinati ad altrettante "materie", proprio stile scuola, avevamo chiesto ai nostri utenti di esprimere un voto - dall'1 al 10 - all'operato del premier e della sua squadra. I temi erano il lavoro e le tasse, i tagli ai costi della politica, le operazioni sulla giustizia, l'efficacia nella comunicazione e nella rappresentanza istituzionale del Paese e infine un voto secco, complessivo al governo. Bene, in tutte le prove il voto più gettonato è stato l' "1", con percentuali variabili, ma sempre largamente prevalenti rispetto agli altri voti, specie quelli positivi. - Mario Monti, in molte delle recenti occasioni pubbliche, ha dichiarato che, a dispetto dei sacrifici imposti, è popolare presso gli italiani e il suo consenso è certamente superiore a quello dei partiti. Sarà. Ma allora non vogliamo immaginare quale sarebbe la pagella ai politici "titolari" visto che la sua, stilata dai lettori di Tgcom in occasione del suo primo anno a Palazzo Chigi, è da mani nei capelli. Tramite sei diversi sondaggi abbinati ad altrettante "materie", proprio stile scuola, avevamo chiesto ai nostri utenti di esprimere un voto - dall'1 al 10 - all'operato del premier e della sua squadra. I temi erano il lavoro e le tasse, i tagli ai costi della politica, le operazioni sulla giustizia, l'efficacia nella comunicazione e nella rappresentanza istituzionale del Paese e infine un voto secco, complessivo al governo. Bene, in tutte le prove il voto più gettonato è stato l' "1", con percentuali variabili, ma sempre largamente prevalenti rispetto agli altri voti, specie quelli positivi.

E' chiaro che la voglia di stangare chi ti ha stangato è abbastanza automatica: e allora, più che soffermarsi sul voto minimo, è più indicativo approfondire l'andamento dei diversi sondaggi e accorgersi che l'unico in cui il rapporto normale, accettabile tra valutazioni sotto la sufficienza e sopra la sufficienza è stato quello relativo alla capacità di Monti di interpretare degnamente il ruolo di rappresentante dell'Italia: 57% i voti tra l'1 e il 5, 43% quelli tra il 6 e il 10, con il protestatario "1" assegnato dal 34% dei professori. Rapporto totalmente rovesciato nella materia "tagli ai costi della politica". Nonostante le sforbiciate pesante a Province e Regioni, la gente ritiene che nemmeno il Professore sia riuscito finora ad agire contro la "casta": il 62% ha dato "1" a Monti, l'88% un voto comunque insufficiente. Bocciatissima (comprensibile) anche l'azione compiuta su riforme del lavoro e fiscali (54% di "1", 85% di insufficienze), male anche il lavoro sulla comunicazione: solo il 15% dei votanti ritiene che il premier e il governo dei tecnici sappia fare arrivare bene a destinazione il messaggio sull'attività e le decisioni dell'esecutivo.



Detto del saldo negativo anche nel sondaggio legato alla giustizia (52% di "1", 84% di insufficienze), gran finale - si fa per dire - con il giudizio generale, il voto definitivo da applicare alla prima candelina sulla torta di Monti & C.: quasi metà dei votanti ha rifilato il sempiterno "1" e l'81% si è espresso per le valutazioni dal 5 in giù. Proprio martedì, nel giorno del compleanno del governo, l'Italia ha toccato il suo record storico di debito pubblico: logico allora, con una pagella come questa, che Monti possa abbinare anche un altro record di debiti: quelli "scolastici".