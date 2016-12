Voci dalla curva

LE VOCI DELL'ULTIMA GIORNATA

QUI INTER

E’ finita. Finalmente. E adesso che è finita lo possiamo dire: ci siamo vergognati, noi poveri tifosi illusi, sedotti e abbandonati. Ci siamo vergognati per la nostra dedizione ma soprattutto per loro che settimana dopo settimana hanno affondato in modo misero quel che rimaneva di una squadra. E non è questione di pochezza, di giocatori scarsi, e neppure di sfortuna o di infortuni. Qui è questione di cuore, quello che le altre squadre hanno messo fino all’ultimo, tutte senza esclusione dai vincitori dello scudetto a chi si è piazzato, da chi si è salvato a chi non ce l’ha fatta. Tutti ci hanno messo il cuore e l’orgoglio, hanno sputato sangue su ogni pallone, hanno messo in campo seconde linee che hanno lottato come i campioni, hanno onorato la maglia fino a piangere anche per una partita che non valeva nulla, ma che è stata giocata fino alla fine (vedi il Siena ieri sera, retrocesso ma disposto a morire sul campo). Gli unici siamo stati noi. Abbiamo disonorato i colori fino all’ultimo, ci siamo fatti umiliare incapaci anche di un sussulto di dignità. Tranquilli, la faticaccia è finita, adesso tutti in vacanza. Già, se lo meritano. Non prima però di avere incassato il lauto stipendio, si intende. E quest’anno non c’è neppure la seccatura di una qualsiasi partita di preliminari, no quest’anno vacanze lunghe. Speriamo, per alcuni, lunghissime. Un amico interista mi ha detto che è troppo facile essere tifosi solo dopo il 22 maggio (2010). Io lo sono da quando non ho neppure memoria. Ma una delusione così non la ricordo. E secondo me pure all’avvocato Prisco da lassù oggi scappa un vaffa. Cara Inter, con il campionato è finita la pazienza. Riconquistarci non sarà facile.



Lella Confalonieri - @lellaconfa





QUI FIORENTINA

Caro Massimiliano,

anche tu sei toscano, come me. Apprezzo tantissimo che tu abbia cercato di regalare la Champions alla squadra del capoluogo, la mia squadra. Sì, lo so che ce l’hai messa tutta: hai fatto vincere il Siena per un po’, regalando un po' di gioia a una città che non se la passa molto bene in questo momento. Hai persino sbagliato l’inizio della stagione. Eppure, eppure, la tua buona volontà non è stata premiata. Nessun problema, Massimiliano, capisco: tu, in fondo, alleni il Milan e la tua società è pur sempre la più titolata al mondo e gli dei del calcio, ammesso che esistano, amano i vincenti. Noi, tifosi viola, ci accontenteremo dell’Europa League. Pazienza, è stato bello credere al terzo posto e ce lo saremmo anche meritato. Ma, ovunque tu andrai la prossima stagione, sappi una cosa: ti voglio bene lo stesso.

Grazie di tutto

Francesco Piccinelli Casagrande - @Ildiserbante