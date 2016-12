foto Ufficio Stampa Mediaset

15:09

- Primo record di utenti unici e pagine viste perNel mese di febbraio 2012, sono statii lettori del sito per un totale di 635.158.692 pagine viste: 2 milioni di utenti unici in più, dunque, rispetto allo scorso mese di gennaio, per un totale di circa 90 milioni di pagine viste in più. A questi si aggiungono i dati provenienti da tablet e smartphone,lettori epagine scaricate. Per Tgcom24.it, si tratta di un vero e proprio