E' possibile la ricrescita in caso di alopecia areata? Nel caso dell'alopecia areata vanno considerate almeno due diverse situazioni. Non a caso, del resto, tale affezione può avere un decorso in grado di guarire spontaneamente o può recidivare fino ad evolvere nell'alopecia universale.

Solo e soltanto una corretta e tempestiva diagnosi permette di applicare le cure in grado, a loro volta, di contrastare la sofferenza follicolare in maniera efficace e mirata.

Proprio a questo riguardo sono di grande interesse le ultime ricerche su cure sperimentali di farmaci utili per la cura dell'artrite reumatoide che hanno dimostrato di poter ridurre l'entità della stessa alopecia areata.

Questi risultati assolutamente incoraggianti nascono in quanto queste patologie sono accumunate da un substrato autoimmune e la loro associazione è abbastanza frequente.