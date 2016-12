Alimentazione e capelli

Qual è la migliore alimentazione per non perdere i capelli?



Per non perdere i capelli un'alimentazione corretta è importantissima ma spesso, purtroppo, non è sufficiente. Non dimentichiamo infatti che chi soffre di alopecia androgenetica o di alopecia areata ha nemici "importanti" da combattere che non si possono sconfiggere a tavola per quanto una corretta alimentazione sia da considerarsi sempre un valido aiuto in associazione alle terapie farmacologiche e rigenerative più mirate.