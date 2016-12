Bimbi in ufficio da ManpowerGroup

21:15 - Un successo ben oltre le aspettative: per la prima volta di ManpowerGroup venerdì 23 maggio ha aperto le porte di 90 delle sue 250 sedi in tutta Italia per accogliere oltre 500 bambini, figli dei dipendenti, per conoscere il posto di lavoro dei genitori e passare un pomeriggio tra giochi e altre attività.



L’iniziativa “Bimbi in ufficio con mamma e papà”, promossa da Corriere della Sera e La Stampa, con il patrocinio del Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio, è giunta ormai al diciottesimo anno e può contare sull’adesione di 140 imprese.



Il gruppo Manpower vi ha preso parte per la prima volta con risultati sorprendenti. Una giornata di giochi e intrattenimenti che ha accolto gli oltre 500 bambini che si sono presentati con i genitori, nonni, zii, nelle sedi ManpowerGroup in tutte le regioni d’Italia.



Da Mestre a Melfi lo stesso programma: Ho un sogno anch’io il titolo della caratterizzazione Manpower della giornata, in cui si è data enfasi all’importanza di avere, coltivare e perseguire il proprio sogno, in risposta alla domanda “Cosa vuoi fare da grande?”. Nel corso del pomeriggio i bimbi hanno assistito ad una presentazione cartoon sull’azienda, si sono cimentati in diversi giochi di gruppo e hanno disegnato il loro lavoro del futuro, disegni che verranno poi raccolti in un ebook.



Il loro sogno è stato infine scritto su foglietti di carta che sono stati legati a palloncini e liberati in aria, per valorizzare ulteriormente l’importanza dei propri desideri. Non è isolata l’iniziativa di ManpowerGroup verso i propri dipendenti, come dichiara Antonio Angioni, Organisation & Talent Director del gruppo, ma è simbolicamente un primo momento per “sviluppare un programma di conciliazione tra vita lavorativa e familiare da costruire nel tempo con il coinvolgimento di tutti i collaboratori“.