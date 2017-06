Voucher in manovrina, la Camusso accusa: "Un problema di democrazia"

"In Parlamento, con poca trasparenza, si sta facendo una discussione sui voucher che era stata accantonata qualche tempo fa". A denunciarlo, riferendosi al dibattito relativo ai sostituti dei voucher da inserire in manovrina, è il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, secondo la quale "c'è un problema di democrazia se si decide che i cittadini non devono votare al referendum e dopo 20 giorni si torna ad affrontare il tema in Parlamento".