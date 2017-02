Decalogo licenziamenti nel pubblico impiego, la Camusso: "Nessuna novità"

Nel decalogo per i licenziamenti dei dipendenti pubblici annunciato dal ministro Marianna Madia il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, non vede "nessuna novità". E, anzi, indica il provvedimento come "la solita scappatoia: nel momento in cui non hanno proposte, cercano di intervenire sulla pubblica amministrazione invocando i licenziamenti. Un ritornello che sentiamo da lungo tempo".