Vaccini, Casaleggio: la linea M5s è portata avanti dal ministro Grillo

E' dovuto scendere in campo Davide Casaleggio nell'escalation di dichiarazioni di M5s sui vaccini, dopo l'ultima uscita dei suoi, quella del consigliere regionale del Lazio Davide Barillari. "La politica viene prima della scienza", aveva asserito in un lungo post su Facebook, una sorta di invettiva contro i medici. " Il Movimento 5 Stelle prende totalmente le distanze dalle dichiarazioni di Barillari ; la linea del M5s sui vaccini è quella messa nero su bianco nel contratto di governo votato dagli iscritti e portata avanti dal ministro della Salute Giulia Grillo", si legge sul Blog delle stelle a firma di Casaleggio. In pratica, nessun passo indietro sull'obbligo, ma più informazione per i cittadini.

Lo strappo nel M5sE' dunque sui vaccini che si consuma lo strappo interno del Movimento 5 Stelle. Il tema è caldo, l'eco delle polemiche sollevate dalle opposizioni per la scelta di rinviare di un anno l'obbligo di presentare la documentazione sul piano vaccinale per l'accesso dei bambini alla scuola dell'infanzia e nei nidi, contenuta nel Milleproroghe, è ancora alta e avere grane interne al mondo pentastellato è l'ultima cosa di cui avevano bisogno Di Maio e i suoi. Già era stato 'traumatico' accettare che Elena Fattori, senatrice Cinquestelle, avesse votato in dissenso dal gruppo sul punto, e che la vicepresidente del Senato, Paola Taverna, fosse finita sotto 'inchiesta' del Consiglio di presidenza di Palazzo Madama per un intervento accorato in aula. Poi l'intervento a gamba tesa via Facebook di Barillari e Casaleggio ha deciso di intervenire. In sintesi, nessun passo indietro sull'obbligo, ma più informazione per i cittadini.