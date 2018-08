Milleproroghe, slitta di un anno obbligo vaccini per scuola e nido | Giallo in Aula sul "vaffa" della Taverna

Fattori (M5s) vota in dissenso su vaccini - La senatrice del M5s Elena Fattori vota in dissenso dal suo gruppo sull'emendamento che fa slittare di un anno l'obbligo vaccinale per l'iscrizione alla scuola. Fattori, in Aula, dopo aver ricordato i bambini immunodepressi che oggi Iss ha definito "a rischio di esclusione scolastica" ha concluso: "Rispetto la scelta del mio gruppo ma per storia personale, professionale e dolorosamente di madre non posso fare altro che dissociarmi dal mio gruppo e esprimere un indignato voto contrario".



M5s: polemiche inutili, non siamo contro vaccini - "Il dibattito a cui abbiamo assistito in Aula è stato strumentale, a tratti inutile e ingiustificato. Dispiace che non si sia interpretato al meglio l'emendamento approvato con l'unico scopo di garantire ai bambini l'ingresso alle scuole materne e agli asili nido, in continuità con quanto già fatto per le scuole. L'obbligo dei vaccini non viene minimamente intaccato". Lo scrivono, in una nota, i senatori del Movimento 5 Stelle in Commissione Igiene e Sanità di Palazzo Madama. "A breve depositeremo un ddl - proseguono - il cui obiettivo sarà gestire le vaccinazioni in base ai dati scientifici ed epidemiologici che avremo con il pieno funzionamento dell'anagrafe vaccinale, che finora non era ancora stata istituita. Il Movimento 5 Stelle non è assolutamente, ribadiamo assolutamente, contro i vaccini. Dire il contrario significa negare l'evidenza, evidenza che sarà ancor più chiara quando verrà depositato il ddl".