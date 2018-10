Tria rassicura l'Europa sulla Manovra: "Ue stia tranquilla, debito-Pil scenderà"

Tria, in Lussemburgo per l'Eurogruppo, potrebbe rientrare già in serata a Roma al termine dell ariunione, in anticipo rispetto alla consueta missione di due giorni che prevede per martedì anche la riunione Ecofin. Al suo posto potrebbe quindi partecipare al vertice dei ministri economici dell'Unione il direttore generale del Tesoro Alessandro Rivera. Tria potrebbe rientrare per chiudere il lavoro sulla nota di aggiornamento al Def prima della trasmissione al Parlamento.



Dombrovskis: "La Manovra a prima vista non rispetta le regole" - "Aspettiamo la bozza di legge di stabilità" ma "a una prima vista" i piani di bilancio italiani "non sembrano compatibili con le regole del Patto". Lo ha detto il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, entrando all'Eurogruppo.



Moscovici: "Deficit al 2,4% deviazione molto molto ampia" - Il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, ha sottolineato che "per il momento quello che so è che il deficit del 2,4%, non solo per l'anno prossimo ma per tre anni, rappresenta una deviazione molto, molto significativa rispetto agli impegni presi dall'Italia".



Centeno (presidente dell'Eurogruppo): "Tutti aspettiamo risposte" - "Tutti abbiamo domande e aspettiamo risposte ma la bozza di bilancio non è ancora stata presentata, la procedura è lunga, ci sono negoziati in corso a Roma e ne aspettiamo l'esito". Così il presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno entrando al summit di Lussemburgo.