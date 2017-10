13 settembre 2017 14:45 Tajani a NewsMediaset: "Io premier? Per me deve esserlo Silvio Berlusconi" Il presidente del parlamento europeo: "Come ha detto Juncker la ripresa cʼè, seppur lieve" e poi parla della situazione italiana

C'è spazio anche per una riflessione politica ed economica sull'Italia e sul suo futuro nel commento che il presidente del parlamento europeo Antonio Tajani rilascia ai microfoni di NewsMediaset dopo il discorso sullo stato dell'Unione pronunciato a Strasburgo dal presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker. "Io premier in Italia? - risponde a margine Tajani. - Fare il presidente del parlamento europeo è già un lavoro difficile e complicato ma è un onore per me che sono il primo italiano a ricoprire questa carica. A Palazzo Chigi, invece, vedo bene Silvio Berlusconi".

La fine della crisi economicaNell'intervista a NewsMediaset Tajani affronta anche la situazione economica europea vista da Juncker. "La ripresa, seppure lieve, c'è in tutta l'Unione europea - sottolinea il presidente del parlamento europeo. - L'Italia sembra essere in coda in questa fase e quindi finché la ripresa non sarà completa bisognerà continuare a lavorare intensamente". "Penso anche che le scelte della Banca centrale europea - prosegue - debbano continuare a sostenere l'economia reale. Rischiamo di avere un euro troppo forte e di non poter favorire l'export: servono buone norme da parte comunitaria per sostenere l'industria e le imprese. Perché, se vogliamo veramente e definitamente uscire dalla crisi e portare tutti i Paesi fuori dalla stagione più buia degli ultimi 20 anni, dobbiamo puntare sull'economia reale".

La questione migrantiDal discorso di Juncker è arrivato un plauso all'Italia per la questione migranti. "Bene i ringraziamenti, - commenta Tajani, - ma l'importante è anche che arrivi la solidarietà di tutti i Paesi dell'Unione europea per alleggerire il peso dei flussi migratori che grava sull'Italia e sugli italiani. Quindi bisogna andare avanti ed è un fatto positivo che in Europa si cominci a comprendere che è necessario cambiare passo. Ma nessuno dimentichi che la questione immigrazione è un problema europeo e non italiano o tedesco o spagnolo".