2 ottobre 2018 12:09 Spread oltre i 300 punti, euro a picco | Borghi: "Uscire dalla moneta unica ci aiuterebbe" Di Maio assicura che il Def mercoledì sarà alle Camere e che non cʼè alcuna volontà di uscire dallʼEuropa e dallʼeuro. Secondo il leghista Riccardo Molinari, "il caos dei mercati dipende dal reddito di cittadinanza"

Non si placa la tensione sui titoli di Stato italiani: lo spread schizza oltre i 300 punti. Per la quinta seduta consecutiva l'euro perde nei confronti del dollaro, toccando quota 1,15 e limando i minimi di agosto. A pesare, secondo l'agenzia Bloomberg, sono state le parole del presidente della Commissione bilancio della Camera, Claudio Borghi, secondo il quale "l'Italia, con una sua moneta, sarebbe in grado di risolvere i propri problemi".

Borghi: "L'uscita dall'euro non è nel contratto di governo" - "L'uscita dell'Italia dall'euro - ha però precisato Borghi su Twitter - non è nel contratto di governo. Io sono convinto che l'Italia starebbe meglio con la sua moneta però la cosa non è nel contratto di governo". In un secondo tweetil leghista ha aggiunto: "Il fatto che l'euro crolla per le dichiarazioni di Borghi dovrebbe far capire anche ai più addormentati la presa in giro della moneta forte che tutela dalle speculazioni".



Molinari: "Il caos dei mercati? Nasce dal reddito di cittadinanza" - Sulla questione è intervenuto anche il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari: "Tutto il caos dei mercati nasce dal reddito di cittadinanza che ancora non si sa cosa sia. Le varie ipotesi di flat tax e quota cento sono state studiate con diverse declinazioni, invece l'elemento che manca di capire è in cosa consiste il reddito di cittadinanza: la platea e quale sarà il meccanismo".



Lo spread Btp-Bund vola oltre i 300 punti - Lo spread tra Btp decennali e Bund ha aperto in netto rialzo a 295 punti, con un rendimento al 3,38%, per poi volare oltre 300 punti. Il rendimento del Btp ha toccato il 3,43%, superando i massimi della scorsa primavera: per trovare un rendimento così alto occorre andare alla primavera del 2014. Martedì il differenziale tra i due titoli aveva aperto a 272 punti e chiuso a 282 punti.



Qui l'andamento in tempo reale dello spread