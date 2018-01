Centrodestra: Berlusconi, Giorgia Meloni e Salvini firmano il programma elettorale

Centrodestra trova lʼintesa: firmato il programma 1 di 3 2 di 3 3 di 3 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci I leader del centrodestra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno firmato il programma elettorale della coalizione al vertice a palazzo Grazioli. leggi tutto

Azzeramento legge Fornero - Nel programma c'è "l'azzeramento della legge Fornero", un punto che fino ad oggi divideva Berlusconi e il leader della Lega Nord. Berlusconi però punta alto: "Il 45% è il traguardo minimo che ci siamo dati, perché spero di superarlo e avere larga maggioranza, alla Camera e al Senato, per poter governare e realizzare questo programma che abbiamo preparato".



Dialogo difficile con "Noi con l'Italia-Udc" - Vari incontri si sono susseguiti giovedì pomeriggio a Palazzo Grazioli con "Noi con l'Italia-Udc", terminati con una inesorabile "fumata nera". Fitto ha definito l'esito dell'incontro "non positivo" e poi ha aggiunto: "In questo momento le cose non vanno bene. Ci sono difficoltà abbastanza oggettive". I 13 collegi offerti non sono stati digeriti tantomeno il rialzo: intorno ai 20. Il polo, nato a sostegno della coalizione, non ha gradito "metodo e modi" viene spiegato, "si sono incontrati sempre a tre e poi ci hanno presentato la pappa pronta, senza possibilità di discussione". Sarà "difficile", aggiungono fonti vicine ai vertici di "Noi con l'Italia-Udc", trovare un'intesa "a queste condizioni". Non è però rottura, il dialogo è ancora aperto e possibilista. Berlusconi avrebbe assicurato a Cesa e Fitto che avrebbe portato agli alleati le loro istanze al vertice a palazzo Grazioli. "Noi con l'Italia-Udc" molto probabilmente rivedranno il leader azzurro venerdì.



"Noi con Italia-Udc": firma mossa sbagliata - Tuttavia, al termine del vertice dei tre leader, "Noi con l'Italia-Udc" hanno diffuso una nota. "E' stato firmato il programma della coalizione del centrodestra, ne prendiamo atto - si legge ancora - e la riteniamo una mossa sbagliata su ciò che caratterizza principalmente una coalizione".