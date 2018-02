"Premier? C'è un nome ma taccio" - In merito al futuro premier in caso di vittoria del centrodestra, Berlusconi ha chiarito: "Abbiamo in testa un nome preciso per il candidato premier che ci rappresenterà meravigliosamente anche in Europa, ma lui mi ha pregato, dato che ha un impegno importante, di non fare il suo nome in modo esplicito per non finire nel tritacarne mediatico".



"Abbiamo perso Ema per pura incapacità di operare" - "Abbiamo perso" la gara per l'assegnazione della sede dell'Ema a Milano "per pura incapacità di operare, ha detto ancora l leder di Forza Italia. "A Bruxelles il giorno della decisione non c'era il sindaco di Milano, il ministro della Sanità, il ministro degli Esteri, il presidente del Consiglio. Abbiamo perso per pura incapacità ad operare", ha concluso.