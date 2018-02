24 febbraio 2018 19:51 Scontri Milano, Berlusconi a Tgcom24: chiudere qualche centro sociale Per il leader di Forza Italia ormai "il fascismo è morto". La ricetta di Forza Italia per lʼeconomia è la flat tax. Poi lʼappello al voto: "Lʼastensionismo mette a rischio la democrazia"

Silvio Berlusconi è intervenuto a tutto campo a Tgcom24 per parlare della ricetta del centrodestra per rilanciare l'italia: flat tax, sviluppo e decreti per i poveri e per i giovani. Il leader di Forza Italia prima di lanciare il suo programma ha commentato gli scontri avvenuti a Milano. "Credo che bisognerebbe pensare di fare delle indagini sui singoli centri sociali e pensare di chiuderne qualcuno".

"Era da tanto tempo che non vedevamo di queste cose, sono tornate ad esserci queste dimostrazioni di piazza dei centri sociali" e "le vittime sono i nostri ragazzi della polizia e dei carabinieri", ha aggiunto.



Fascismo morto e sepolto - "Il fascismo è morto e sepolto, è ormai un fenomeno storicizzato. Oggi non vedo in giro né folle fasciste e tantomeno c'è in giro un Mussolini", ha sottolineato Berlusconi, osservando come "un po' di colpa ce l'abbiano anche la stampa e la tv che danno troppa importanza a queste cose".





La flat tax è la chiave di volta per far ripartire l'italia - Il leader di Forza Italia punta sulla flat tax per il rilancio dellìItalia. "La flat tax è stata applicata nel 1947 a Hong Kong ed è rimasta in vigore anche dopo la il dominio della Cina e tutti gli economisti attribuiscono alla norma una spinta allo sviluppo". "Anche in Russia e in Irlanda è stata applicata". I risultati? "Più lavoro, aumento del reddito pro capite, sviluppo e meno tasse per tutti", ha aggiunto. "La flat tax conviene a chi è povero e chi è parte del ceto medio, vogliamo ridurre l'aliquota più bassa del 23%. Se uno guadagna 12mila euro non paga tasse e così andando per scaglioni", ha spiegato. "Le spese di copertura sono state individuate, per i primi anni abbiamo trovato una razionalizzazione dei bonus il totale vale 175 miliardi, poi c'è la spending review", ha continuato.



Flat tax come credere a Babbo Natale? Vero porterà doni - "Renzi ha detto che credere alla flat tax è credere a Babbo Natale. Qualche cosa c'è di vero perché porta molti doni al Paese", ha sottolineato Berlusconi a Tgcom24, ribadendo che la riforma fiscale "significa pagare meno tasse per tutti" e si abbassa il peso del fisco "soprattutto per il ceto medio". E' solo per i ricchi? "E' esattamente il contrario".