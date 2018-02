Berlusconi: "Cambieremo la legge sulla legittima difesa"

"Cambieremo la legge sulla legittima difesa: ci si può difendere sempre". Sul tema della sicurezza Berlusconi ha anche annunciato il cambiamento delle norme sulla carcerazione preventiva, che sarà possibile solo per reati violenti.



Stop a femminicidi e violenza sulle donne - Il leader di Forza Italia ha affrontato anche il tema della violenza sulle donne: "Prevediamo un codice di difesa delle donne. Noi abbiamo fatto il reato di stalking e abbiamo aperto dei centri anti violenza che la sinistra non ha continuato ad aiutare, solo ora in campagna elettorale si sono svegliati".



La lotta all'evasione - In materia di contrasto all'evasione fiscale Berlusconi propone nuove modalità di ravvedimento: "Noi proponiamo che i cittadini pagando il 10-15% di quello che devono al fisco possano vedere chiuse le loro pendenze fiscali".



Ok al presidenzialismo - "Tra le nostre riforme c'è quella presidenziale. La riforma di Renzi che abbiamo bocciato era pericolosa perché portava a una deriva autoritaria e più del 60% degli italiani si è opposta. Noi inoltre proponiamo il vincolo di mandato e la possibilità che chi è giudicato innocente non possa essere condannato di nuovo per lo stesso reato".



L'emergenza immigrazione - Renzi e il Pd, ha aggiunto Berlusconi, sul tema degli sbarchi "raccontano fandonie". "Noi eravamo riusciti a fermare il fenomeno dell'inmmigrazione, i governi della sinistra il problema dell'immigrazione non hanno assolutamente saputo risolverlo e i migranti sono arrivati sempre di piu'".



La stoccata al M5s - "Ho paura dei 5 stelle? Ma lei andrebbe in macchina con chi non sa guidare? Questi - ha aggiunto Berlusconi - non hanno saputo, l'87% di loro, fare niente di buono per se stessi e la loro famiglia. Come vuole che possano governare uno Stato? Non sono un partito democratico, sono una setta". E sul candidato premier pentastellato ha aggiunto: "Non credo che sia lui (Luigi Di Maio, ndr) il vero candidato premier, ce n'è un altro di cui si vergognano che verrà fuori dopo e lui farà il vice. Abbiamo informazioni per cui ci sarebbe già pronto un famoso personaggio giustizialista, ma non posso dire chi perché i miei me lo impediscono".