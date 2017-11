Sicilia, Nello Musumeci proclamato presidente della Regione

Dopo la proclamazione, Musumeci ha incontrato il presidente uscente Rosario Crocetta a Palazzo d'Orleans. Il cambio di consegne si è svolto in un clima cordiale e scherzoso. Crocetta ha regalato a Musumeci "Viaggio in Sicilia", di Johann Wolfgang Goethe, il neo governatore ha ricambiato la cortesia donando cinque testi di Oscar Wilde ("Il ritratto di Dorian Gray", "Aforismi", "La ballata del carcere di reading", "Salomé" e "L'importanza di chiamarsi Ernesto") e un libro con una raccolta di foto di Luigi Pirandello.



Musumeci: "Comincia la sfida più importante della mia vita" - "Da oggi comincia la sfida più importante della mia vita", sono state le prime parole di Musumeci durante la cerimonia di insediamento. "Leggo di toto-nomine e toto-assessori: è tutto falso - ha precisato -. Sarò io stesso a comunicarvi la squadra".



"Deputati indagati? Con me stile nuovo" - deputati indagati? Con me stile nuovo" - "Deputati indagati? Io darò un nuovo stile, ci sarà un cambiamento rispetto agli ultimi settant'anni". Così il presidente della Regione siciliana ha risposto ai cronisti che gli hanno chiesto un commento sulle indagini giudiziarie che stanno coinvolgendo alcuni deputati eletti.



"Conti Regione? Situazione assai grave" - "Abbiamo fatto il punto della situazione con il ragioniere generale della Regione e con l'assessore designato all'Economia Gaetano Armao - ha rivelato Musumeci -: la situazione finanziaria è assai grave".