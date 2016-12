9 luglio 2015 Scuola, la riforma è legge tra le proteste Giannini: "Non è atto finale, ma iniziale" Con 227 sì e 173 no la Camera ha approvato il ddl. Il Pd si spacca: in 39 non partecipano al voto. Sì di 4 verdiniani. Bagarre di Sel, Lega e M5S

Il ddl sulla riforma della scuola è legge. Il testo è stato approvato alla Camera con 277 sì, 173 no e 4 astenuti. Il Pd si è spaccato: 39 esponenti del partito di Renzi non hanno partecipato al voto. Tra questi i deputati della minoranza Pierluigi Bersani e Roberto Speranza. Voto contrario per Alfredo D'Attorre e altri 4 parlamentari democratici. Proteste di Sel, Lega Nord e Movimento 5 Stelle.

Il ministro: "E' un atto iniziale" - "Questo non è un atto finale, ma l'atto iniziale di un nuovo protagonismo della scuola". E' il commento a caldo del ministro dell'Istruzione, Stefania Giannini, rilasciato poco dopo l'approvazione in via definitiva della riforma della Scuola. "La scuola riparte a settembre con maggiore regolarità rispetto ad anni dominati dalla supplentite - aggiungo la Giannini -. Riparte con l'opportunità straordinaria di avere la persona al centro. Assumere 100mila persone è un'operazione straordinaria. E la sentenza Ue non ci ha dato alcuna indicazione in questo senso".



Renzi: "Centomila assunzioni e più merito" - Il commento del premier Renzi arriva invece da Twitter. "Centomila assunzioni, più merito, più autonomia #labuonascuola è legge", scrive il presidente del Consiglio.

Centomila assunzioni, più merito, più autonomia. #labuonascuola è legge — Matteo Renzi (@matteorenzi) 9 Luglio 2015