Salvini: "Il centrodestra è unito, se Di Maio dice ʼForza Italia fuoriʼ lo saluto"

"Il centrodestra è unito, la coalizione che ha vinto è una squadra. Da soli non si va lontano. Io sono pronto". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini che manda un messaggio a Luigi Di Maio: "Se dice 'o io premier o niente' non è il modo giusto per partire. Se Di Maio dice così sbaglia, perché a oggi è nessuno". La Lega, aggiunge, "ha già fatto passi indietro" per far partire le Camere "ma non è che possiamo farne altri".

"Alle consultazioni con delegazioni separate" - "La settimana prossima ci vedremo" con Di Maio "in campo neutro, ci troveremo o alla Camera o al Senato", ha annunciato il leader della Lega conversando con i cronisti a margine della registrazione di Porta a Porta. Quindi ribadisce: "Parto dal centrodestra, con loro abbiamo preso i voti. Non è il momento per preclusioni o capricci. Se si dice 'fuori Forza Italia' non se ne fa niente". Al Quirinale, tuttavia, il centrodestra salirà con delegazioni separate. "Credo che andremo ognuno per conto proprio. Io ero disponibile a entrambe le scelte, ma se loro preferiscono così...", ha detto Salvini attribuendo la scelta agli altri partiti della coalizione.



Salvini esclude l'ipotesi di "governissimi" - "Io vado al governo se posso fare. Escludo governissimi tanto per fare qualcosa: o riesco a fare il 90% di quello che ho in mente o non ho paura di riandare a votare.I governi con tutti dentro, tanto per far qualcosa - ha sottolineato - non sono per me". L'auspicio è però che si arrivi presto a un esecutivo: "Siamo a fine marzo, spero che entro un mese qualcuno possa giurare al Quirinale", la Lega farà "di tutto perché abbiamo un governo serio il prima possibile".



Di Maio risponde a Salvini: "Premiership? Conta volontà del popolo: oltre 32% al M5s" - "Il premier deve essere espressione della volontà popolare. Il 17% degli italiani ha votato Salvini Premier, il 14 Tajani, il 4 Meloni. Oltre il 32% ha votato il M5S e il sottoscritto come premier". Lo ha detto il leader dei Cinquestelle, Luigi Di Maio. "Non mi impunto per una questione personale, è una questione di credibilità della democrazia. E' la volontà popolare quella che conta. Farò di tutto affinché venga soddisfatta". E poi ha aggiunto: "Dire agli italiani e a chi ci ha votato 'guardate ci siamo sbagliati, a palazzo Chigi ci va un altro' sarebbe l'ennesimo tradimento agli italiani".