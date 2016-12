Salvini: "Berlusconi è d'accordo con noi, ma le parole non bastano". Parisi: per essere leader conta consenso

Parisi: necessità rinnovare classe dirigente - Intanto Stefano Parisi a Rainews24 ribadisce la sua strategia per rinnovare il centrodestra. "Credo che ci sia la necessità di fare un rinnovamento della classe dirigente che si deve misurare anche con i risultati elettorali. Credo che siano passaggi giusti. Ognuno poi ha un bagaglio di esperienza io non sono per il nuovo e basta".



"Coalizione su programma non su alchimie politiche" - "Le coalizioni sono forti se il confronto programmatico è saldo. Lo stare insieme a prescindere non funziona, si rompe dopo tre mesi. Ci si deve mettere d'accordo sul programma di governo con cui poi chiedere la fiducia agli italiani e a loro si è vincolati. Le coalizioni non nascono con alchimie politiche, la strada da seguire e' quella che abbiamo fatto a Milano", ha poi aggiunto.



"Leader non si autoproclama, conta consenso" - "Le primarie così come sono in Italia sono una cosa ridicola, certo non ci si autoproclama leader, ci sarà un momento in cui questa scelta dovrà essere fatta e il consenso popolare è un pezzo importantissimo di questa scelta", ha spiegato Parisi sottolineando che "le coalizioni sono forti se il confronto programmatico è saldo, non si può stare insieme a prescindere".