Centrodestra, Stefano Parisi: "Nasce una comunità politica nuova"

"Siamo qui per costruire una piattaforma nuova. Vogliamo cambiare il clima, vogliamo che la gente non voti più contro qualcosa ma per qualcosa". E' con queste parole che Stefano Parisi apre la sua convention "Energie per l'Italia" allo spazio Megawatt di Milano, in diretta streaming su www.stefanoparisi.it. Una due giorni attraverso la quale l'ex candidato sindaco per il capoluogo lombardo vuole rilanciare il Centrodestra: "Io credo nella politica e nei politici. Se si apre, la politica ha la possibilità di crescere. Se si chiude, rischia di perdere senso. È solo un inizio, ci sarà tanto tempo e sono sicuro che nel giro di qualche mese avremo un programma di governo da offrire ai cittadini, perché si sentano sicuri".

Una nuova comunità politica - "Oggi nasce una comunità politica nuova che vuole continuare in Italia", ha spiegato Parisi. "È una comunità politica che sta dentro il centrodestra, che vuole dare una mano e un contributo utile per tutti, perché è necessario ricostruire un rapporto di fiducia". "Siamo qui", ha continuato, "per costruire i fondamentali della nostra piattaforma politica e vorremmo che la gente non votasse più contro qualcosa ma per noi. Dobbiamo cominciare a guardare con maggiore positività, interrompere questo clima di odio, di divisione e tensione che c'è nel nostro Paese".



Un'opportunità anche per l'Europa - "Non c'è", ha aggiunto Parisi, "solo un'alternativa in Italia. In questi giorni vedrete la differenza profonda tra noi e il centrosinistra. Il centrodestra rappresenta la vera opportunità e anche l'Europa ha bisogno che l'Italia cresca. Noi non possiamo più permetterci di avere un Paese fermo. E' una situazione drammatica a cui non si può rispondere con un ottimismo di facciata ma con nuove energia. Abbiamo bisogno di avere energia per poter uscire da questa crisi profonda da cui può uscire il Paese".



"Ciampi ha dedicato la sua vita al questo Paese" - Durante la convention, spazio anche al ricordo di Carlo Azelio Ciampi, l'ex presidente della Repubblica appena scomparso: "Volevo solo ricordare che oggi è venuto a mancare il presidente emerito della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi. Voglio ricordarlo qua perché è stato un passaggio importante della mia vita professionale l'incontro con lui. Ho avuto modo di collaborare con lui quando era alla presidenza del Consiglio e la riforma della scala mobile ha salvato l'Italia. Ciampi ha dedicato la vita al suo Paese senza colore politico. La sua memoria rimane nella storia".



Il programma della convention - La giornata di incontri si apre con l'intervento dell'ex dg di Confindustria. Poi spazio a una serie di 13 interventi, tra i quali spicca quello di Giacomo Lev Mannheimer, figlio del sondaggista Renato Mannheimer, dell'ideatore del Family day, Massimo Gandolfini, di suor Anna Monia Alfieri, "esperta di politiche scolastiche", di Giancarlo Cesana, uno dei massimi esponenti di Comunione e liberazione, e dell'antropologa Maryan Ismail, candidata con il Pd alle ultime comunali perse da Parisi al ballottaggio. La prima giornata di lavori si chiuderà con una tavola rotonda fra Lucia Annunziata, Maurizio Belpietro, Luciano Fontana e Maurizio Molinari.



Salvini: "Parisi ha scelto il lato sbagliato del marciapiede" - Matteo Salvini ha voluto commentare così il nuovo percorso intrapreso da Parisi: "Ha scelto il lato del marciapiede sbagliato. Auguri". Il segretario della Lega, concludendo una conferenza stampa al municipio di Pontida, ha anche aggiunto che le scelte di Stefano Parisi in materia di Europa sono opposte alle sue.