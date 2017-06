Salvini a Tgcom24: "Benvenuto a Grillo se dice che i migranti sono troppi"

"Benvenuto a Grillo se dice che gli immigrati sono troppi, ma l'alleanza naturale è con il centrodestra", parola di Matteo Salvini , leader della Lega Nord, in diretta telefonica da un mercato rionale del Milanese con Tgcom24. "Fantasie di certa stampa l'incontro con Casaleggio", afferma il numero uno del Carroccio che commenta anche la bagarre in Aula sullo ius soli ("I migranti hanno quasi più diritti degli italiani, prima di dare la cittadinanza a loro, ridurre le tasse"). E sulla legge elettorale, tutto rimandato a dopo il ballottaggio delle Comunali : "Ne parlo dopo il 26 giugno".

Da una parte un'apertura ("Sulla legge elettorale ascolterò tutti"), dall'altra chiusura totale ("Non si capisce l'urgenza di una legge sulla cittadinanza agli stranieri quando la gente è esasperata"). Matteo Salvini a Tgcom24 ne ha per tutti: "Basta con questi pseudiritti per un un pugno di voti; Renzi, Gentiloni, Boschi e Boldrini vengano nei mercati a parlare con commercianti, studenti e pensionati che non faranno vacanza. Li invito a un confronto qui, tra le bancarelle".



E continuando a parlare dello ius soli attacca: "Abbiamo un governo di razzisti contro gli italiani. Negli altri Paesi europei c'è una stretta sui controlli per i problemi di integrazione e il rischio terrorismo, mentre l'Italia va contromano e regala case, alberghi e cittadinanza ai migranti. Poi arriverà il diritto di voto". Ma se la legge passerà "siamo pronti al referendum, perché prima bisogna ridurre le tasse e cambiare la legge Fornero".