Proteste della Lega in Senato contro lo ius soli, Fedeli in infermeria

La dinamica dell'incidente - Secondo i testimoni alcuni senatori della Lega che stavano protestando sarebbero caduti tra i banchi del governo e nel parapiglia una sedia avrebbe urtato al gomito Valeria Fedeli, subito soccorsa e portata in infermeria. Informato dell'accaduto, il segretario del Pd, Matteo Renzi, ha sentito al telefono il ministro per accertarsi delle sue condizioni.



Fedeli: "Sto bene, grazie a tutti" - Il ministro Fedeli, dopo l'incidente, afferma su Twitter: "Sto bene, grazie a tutte e a tutti. Non saranno i tentativi di sopraffazione a fermare una battaglia di civiltà come lo Ius Soli".



Solidarietà dal Pd - "Solidarietà a Valeria Fedeli colpita durante gazzarra leghista al Senato contro #IusSoli", scrive su Twitter il capogruppo del Pd alla Camera, Ettore Rosato. Gli fa eco il ministro per i rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro che, sempre su Twitter afferma: "Indecente la bagarre della Lega e il silenzio complice di M5S mentre incardiniamo lo Ius soli. Che tristezza anteporre la ricerca del consenso alla civiltà".



Anche Centinaio soccorso - Poco dopo è stato il capogruppo del Carroccio, Gian Marco Centinaio, a chiedere di essere medicato con del ghiaccio alla mano sinistra perché "gonfia" dopo aver resistito alla presa di sette assistenti parlamentari chiamati a staccarlo dal banco del governo cui si era aggrappato.



Centinaio: "Ho resistito come a Fort Alamo" - "Avevo chiesto solo di parlare ma il presidente Grasso è noto per non farmi parlare". Il capogruppo della Lega al Senato, Gian Marco Centinaio, racconta come sono cominciati i disordini nell'Aula di Palazzo Madama: "Nel momento in cui non mi hanno lasciato parlare abbiamo occupato i banchi del governo e io sono stato portato via per ultimo perché ho resistito come a Fort Alamo".