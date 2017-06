Ius soli, al via al Senato l'iter del ddl che darà cittadinanza a 800mila stranieri

Pronta la fiducia - Il provvedimento è fermo al Senato da oltre un anno e adesso dovrebbe essere incardinato in assemblea anche se la Commissione Affari costituzionali non è stata in grado di licenziare un testo finale a causa dell'ostruzionismo della Lega Nord. La palla passa adesso all'aula, che dovrà fare i conti con gli 80mila emendamenti presentati dal Carroccio. Proprio per aggirare l'ostacolo il governo Gentiloni pensa di blindare il testo con la fiducia.



Il nodo M5s - Come già successo alla Camera quando i deputati pentastellati scelsero di non pronunciarsi, anche al Senato Beppe Grillo invita i suoi all'astensionismo e lo fa con un ampio post apparso sul suo blog. Del ddl sullo ius soli scrive: "Tenuto nel cassetto per due anni da una maggioranza contro natura, che temeva scossoni al suo interno, oggi viene tirato fuori per dare un minimo contentino alla sinistra che Renzi torna a blandire, mentre coltiva l'eterno inciucio con il Pdl. Discutere di Ius Soli oggi avrà come unica conseguenza che il dibattito pubblico, su un tema così delicato, sarà deviato ed inquinato da becere derive propagandistiche, sia di destra che di sinistra, sventolato come un vessillo per radunare le proprie truppe e accusare gli avversari con motivazioni contrapposte, ma per nulla meditate e razionali. Da una parte si agiterà la minaccia della sostituzione etnica o del terrorismo, dall'altra saranno usati i volti dei bambini ed i morti in mare per generare le emozioni più forti. Nel mezzo, schiacciati tra incudine e martello, rimangono il buon senso, la responsabilità, l'onestà intellettuale".