Rosatellum bis, in programma oggi il voto definitivo al Senato

Quella secondo cui mi sarei candidato all'estero "è una delle tante stupide falsità dette su di me" in merito al Rosatellum, "non so se mi ricandiderò ma se lo faro lo farò in Italia". Ha proseguito Denis Verdini nel corso della sua dichiarazione di voto in Senato. "Rivendico con orgoglio tutto quello che abbiamo fatto, il ruolo di supplenza che abbiamo svolto ignorando gli stupidi strali che ci arrivavano quotidianamente", ha aggiunto.