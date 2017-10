Rosatellum, passano le cinque fiducie al Senato: verdiniani determinanti

"Abbassate le bandiere, qui stiamo facendo una battaglia per tutto il popolo italiano". Così Beppe Grillo arrivato in piazza della Rotonda dove il M5s manifesta contro la legge elettorale. "Siamo qui per lottare anche per quelli che non sono qui. Ho il raffreddore, ho il mio sistema immunitario che è leggermente in crisi: va contro di me. Ed è esattamente quello che sta succedendo al Paese che non è in grado di difendere la propria democrazia", ha aggiunto. "Cosa c'è, chi è? Ma Grasso? Ma non dobbiamo più prendercela: non hanno più la maschera dei malfattori. Ormai sono a piede libero, non dobbiamo scoprire più niente", ha affermato mentre la piazza fischiava l'immagine di Pietro Grasso apparsa sul megaschermo.

Rosatellum, al Pantheon protesta M5s: "Tagliate i vitalizi, non la democrazia" Ansa 1 di 24 Ansa 2 di 24 Tgcom24 3 di 24 Ansa 4 di 24 LaPresse 5 di 24 LaPresse 6 di 24 Ansa 7 di 24 Ansa 8 di 24 Ansa 9 di 24 Ansa 10 di 24 Ansa 11 di 24 Ansa 12 di 24 Ansa 13 di 24 Ansa 14 di 24 Ansa 15 di 24 Ansa 16 di 24 Ansa 17 di 24 LaPresse 18 di 24 LaPresse 19 di 24 LaPresse 20 di 24 LaPresse 21 di 24 LaPresse 22 di 24 LaPresse 23 di 24 LaPresse 24 di 24 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci "Tagliate i vitalizi, non la democrazia". E' lo slogan della protesta M5s contro il Rosatellum al Pantheon. Oltre 4mila i manifestanti giunti da tutta Italia scesi in piazza scandendo in coro lo slogan "onestà". Decine le bandiere dei Cinque Stelle e le bende bianche, simbolo della cecità a cui sono costretti gli elettori, secondo il M5s, con questa legge elettorale. Fischi contro il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. Prende parte alla manifestazione anche Beppe Grillo: "Qui stiamo facendo una battaglia per tutto il popolo italiano". Il leader M5s, Luigi Di Maio e Alessandro di Battista si bendano gli occhi sul palco. Il candidato premier 5 Stelle attacca: "Non dico che con questa piazza fermeremo la legge elettorale, ma vi dico che si fanno male con le loro mani. Noi saremo l'unica certezza per poter formare un governo dei cittadini. I risultati sono a portata di mano e dipendono solo dalla volontà dei cittadini. Nei prossimi 4 mesi l'Italia deciderà se vivere o sopravvivere". leggi tutto