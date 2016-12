15 febbraio 2015 Roma, il ritorno in pubblico di Emma Bonino dopo l'annuncio della sua malattia Turbante azzurro in testa, l'ex ministro degli Esteri ha preso parte sabato a un convegno organizzato dal Pd, dal titolo "Come cambia il mondo" Tweet google 0 Invia ad un amico

10:59 - Prima uscita pubblica di Emma Bonino dopo l'annuncio della sua malattia, un tumore ai polmoni. Turbante azzurro in testa, l'ex ministro degli Esteri ha preso parte sabato a Roma a un convegno organizzato dal Pd, dal titolo "Come cambia il mondo". "Non sono la mia malattia", aveva detto la Bonino annunciando di dover iniziare sei mesi di chemioterapia ma sottolineando di non voler abbandonare l'attività politica.