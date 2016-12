12 gennaio 2015 Emma Bonino: "Ho un tumore al polmone, mi aspettano 6 mesi di chemioterapia" La leader radicale, in lizza per la successione al Quirinale, annuncia la malattia in radio: "Già iniziate le cure" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

18:47 - Emma Bonino ha annunciato a Radio Radicale di avere un tumore: "Controlli medici hanno evidenziato la presenza di un tumore al polmone sinistro", ha affermato l'ex ministro degli Esteri. "Si tratta di una forma localizzata e ancora asintomatica, ma ciononostante richiederà un trattamento lungo e complesso di chemioterapia che è già stato iniziato e che durerà almeno 6 mesi", ha spiegato la Bonino.

L'annuncio della malattia e dell'inizio delle cure giunge alla vigilia delle dimissioni di Giorgio Napolitano. Proprio il nome della Bonino figurava tra i possibili candidati alla poltrona di presidente della Repubblica.



"Non interromperò le mie attività" - Emma Bonino ha reagito coraggiosamente alla notizia della malattia e ha annunciato di non voler lasciare la scena politica: "Non sono intenzionata a interrompere le mie attività perché da una passione politica non ci si può dimettere, però è chiaro che le mie attività dovranno essere organizzate in base alle esigenze mediche cui è necessario dare in questo momento una priorità assoluta, cosa non facile anche per me".



Ai malati: "Non siamo la nostra malattia" - La leader dei Radicali ha anche lanciato un appello ai malati: "A tutti coloro che in Italia e altrove affrontano questa o altre prove voglio solamente dire che dobbiamo tutti sforzarci di essere persone e di voler vivere liberi fino alla fine, insomma io non sono il mio tumore e voi neppure siete la vostra malattia. Dobbiamo solamente pensare che siamo persone che affrontano una sfida che è capitata".