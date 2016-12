Riforme, più di 500mila emendamenti Cresce il fronte per il Senato elettivo

M5S presenta 194 emendamenti - Sono 194 poi gli emendamenti presentati dal M5S in commissione Affari Costituzionali al Senato. I 5 Stelle insistono soprattutto per modifiche chiedono sostanziali al criterio di elettività del Senato e di bilanciamento dei poteri tra governo e Parlamento. "Partendo dal presupposto che per noi questa riforma è sbagliata ed è fatta da un parlamento non costituzionale - spiega Vito Crimi, membro della commissione - non siamo d'accordo sul fatto che il Senato rappresenti le istituzioni territoriali e non rappresenti i cittadini".



Pd, 31 emendamenti maggioranza e 17 della minoranza - E sono 31 gli emendamenti presentati dalla maggioranza del Pd al decreto riforme. Si tratta di cambiamenti che non incidono sullo spirito della riforma. Diciassette, invece, gli emendamenti della minoranza del partito che insistono soprattutto sulla possibilità di elezione diretta dei senatori.



Emendamento Ala: 157 senatori, elezione diretta - Un Senato composto da 157 senatori, più 5 di nomina presidenziale, eletti con "suffragio universale e diretto" e non più tra i consiglieri regionali e sindaci. E' quanto prevede invece un emendamento agli articoli 1 e 2 del ddl riforme presentato da Vincenzo D'Anna, membro del neo-gruppo Ala.



Renzi: "Maggioranza non è mai mancata" - In questi mesi di governo la "maggioranza non è mai mancata e devo dire, mai mancherà, vedendo i numeri". Lo sottolinea il premier Matteo Renzi alla direzione Pd in un passaggio in cui ripercorre rapidamente le riforme approvate in Parlamento.



Serracchiani: "Nazareno? No, dialogo con tutti" - Intanto il vicesegretario del Pd Debora Serracchiani apre al dialogo. "Siamo impegnati su un cammino di riforme talmente importante che se le altre forze politiche vorranno discutere saremo sempre disponibili. Se vorranno, parteciperanno. Non è un patto del Nazareno ma un impegno a coinvolgere tutte le forze in Parlamento", ha affermato.



Guerini: "Ma non si deve ripartire da zero" - "Paletti molto chiari definiscono la procedura di riforma costituzionale. Siamo sempre disponibili a confrontarci e portare miglioramenti al testo ma diciamo che sono possibili cambiamenti purché non riportino al punto zero il cammino della riforma", ha detto l'altro vicesegretario del Pd Lorenzo Guerini.



Speranza: "Senato sia scelto dai cittadini" - "Il fatto nuovo è una legge elettorale in cui si arriva, purtroppo, ad un Camera dominata da un solo partito e fatta prevalentemente di nominati. Con quella legge elettorale lì, c'è bisogno di un Senato in cui si restituisca la parola ai cittadini per scegliere i senatori", ha dichiarato l'ex capogruppo Pd alla Camera Roberto Speranza.



Numero emendamenti: 513.450, record della Lega - Gli emendamenti presentati alla riforma della Costituzione sono 513.450. Il gruppo che ne ha presentati di più è la Lega Nord mentre ai cosiddetti verdiniani va il record per il numero più basso.



L'elenco completo dei numeri è disponibile sul sito del Senato a cui è possibile accedere anche tramite l'account twitter di Palazzo Madama. Di seguito la ripartizione completa tra i vari gruppi: - Lega Nord: 510.293 - Forza Italia: 1.075 - Gruppo Misto, componente Sel: 1.043 - Gruppo Misto, componente Fare: 259 - Gruppo Grandi Autonomie e Liberta': 215 - Movimento 5 Stelle: 194 - Conservatori e Riformisti: 124 - Gruppo Misto, componente Movimento X: 75 - Partito Democratico: 63 - Gruppo per le Autonomie (Svp - Iv - Patt -Upt)Psi - Maie: 45 - Gruppo Misto: 30 - Gruppo misto, componente l'Altra Europa con Tsipras: 20 - Area Popolare (Ncd-Udc): 11 - Alleanza Liberalpopolare Autonomie: 3.