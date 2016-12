Italicum, Commissione approva il ddl Boschi: "Tranquilli, i numeri ci sono"

19:12 - La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato all'unanimità il testo dell'Italicum che da lunedì sarà all'attenzione dell'Aula. In Commissione erano presenti solo gli esponenti della maggioranza, dieci dei quali sostituiti due giorni fa. Intanto il ministro per le Riforme Maria Elena Boschi ha lanciato un appello affinché "i gruppi parlamentari rinuncino a chiedere il voto segreto in Aula sulla riforma elettorale".

Italicum: sì in Commissione, appello della Boschi di Monica Coggi

Il ministro: "Siamo tranquilli, i numeri ci sono" - La Boschi ha sottolineato che in Commissione "tutta la maggioranza ha votato compatta" e ha aggiunto che "lo sarà anche in Aula". Ha dunque commentato: "Siamo tranquilli" a chi le chiedeva se il governo abbia i numeri per approvare la legge. "Mi auguro che da lunedì, in Aula - ha aggiunto - le opposizioni partecipino, anche perché uno dei relatori, il presidente della Commissione Sisto, è proprio di Forza Italia". E ancora: "Non è detto che anche qualche partito di opposizione non ci ripensi. Forza Italia aveva già votato questa legge al Senato".



Quanto all'ipotesi del voto segreto, Boschi ha sottolineato che "Fi ha già annunciato che lo chiederà". E ha aggiunto: "Il voto segreto è una possibilità e non un obbligo. Spero che la battaglia avvenga a viso aperto".