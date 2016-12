Riforme, Pietro Grasso: "Sull'articolo 2 deciderò io quando sarà il momento"

La fiducia su una possibile mediazione è condivisa anche dal ministro Maria Elena Boschi. "Stiamo discutendo, ora si tratta di fare l'ultimo passo e siccome la soluzione è vicino penso che si possa trovare un accordo". E ha aggiunto: "Lavoreremo fino all'ultimo minuto per trovare un accordo e cercheremo modifiche tecniche per trovare soluzioni anche senza modificare l'articolo 2".



Dalla festa dell'Avanti il ministro per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento lancia inoltre un appello alla minoranza: "I senatori abbiano senso di responsabilità e aiutino l'Italia a mantenere i suoi impegni".