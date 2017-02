Renzi: bene il Jobs Act, serve un "lavoro di cittadinanza"

"Il lavoro non è solo stipendio, ma anche dignità". Lo afferma Matteo Renzi al Messaggero, ricordando che "il reddito di cittadinanza nega il primo articolo della nostra Costituzione", mentre invece "serve un lavoro di cittadinanza". Il Jobs Act, sottolinea Renzi, "è un tassello al quale ne vanno aggiunti altri per rispondere alla questione di fondo: come sostenere un sistema di protezione a chi resta fuori dal processo di innovazione".