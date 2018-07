Nuova bufera in casa Lega: tessera con simbolo e statuto diversi se vivi al Sud

A offuscare il cielo della Lega non c'è solo la questione dei 49 milioni di euro di rimborsi elettorali percepiti e spariti nel nulla, che ora la Cassazione impone di sequestrare al partito. Come ha ricostruito la testata online "Tpi", il sistema di tesseramento dei sostenitori avverrebbe con simboli e statuti diversi a seconda della zona nella quale si procede all'iscrizione. La formazione guidata da Matteo Salvini rilascerebbe infatti, una tessera con il simbolo della Lega Nord e l'intestazione "Lega Salvini Premier" se si vive a Milano, l'altra con "Lega per Salvini premier" e senza la sagoma di Alberto da Giussano se l'iscrizione avviene invece al Sud.