Sequestro conti, la Lega chiede un incontro a Mattarella: "Colpita la democrazia"

La Lega intende chiedere un incontro al Capo dello Stato Sergio Mattarella in merito alla sentenza della Cassazione che dà l'ok al sequestro di 49 milioni di euro ai danni del partito. "Si tratta di un gravissimo attacco alla democrazia per mettere fuori gioco per via giudiziaria il primo partito italiano. Un'azione che non ha precedenti in Italia e in Europa". Dal Pd arriva la stoccata di Maurizio Martina: "Il Carroccio rispetti le sentenze".