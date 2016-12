Migranti, Salvini accusa Renzi: "E' un verme, usa un bimbo per i suoi fini"

"Un presidente del Consiglio che usa un bambino per la sua campagna elettorale è un verme. E' squallido insultare chi chiede regole certe". Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini , a "Mattino 5", riferendosi alle parole di Matteo Renzi ("Quelle foto strapazzano l'anima", aveva detto il premier) per il bimbo siriano annegato, le cui immagini hanno fatto il giro del mondo.

Commentando l'emergenza migranti e il problema dell'accoglienza a profughi e rifugiati, il presidente del Consiglio era intervenuto domenica alla festa del Pd di Milano dicendo di combattere "non le destre ma le bestie".



"Molti italiani non hanno i comfort di Mineo" - "A Mineo - riprende Salvini, facendo riferimento alla sua recente visita al centro di accoglienza e riconoscimento in Sicilia - ho visto 3.042 ospiti di villette con aria condizionata dove abitavano i militari americani. Molti italiani un trattamento gratuito del genere non lo hanno...".



"Il problema - aggiunge - è accogliere chi ha diritto, ma non possiamo accogliere tutto il mondo. Se fossero siriani li accoglierei a casa mia. Ma qui non c'è nessuno che scappa dalla guerra. E li facciamo stare negli hotel a tre stelle a Bormio".