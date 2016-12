Matteo Renzi: 200 milioni per il Giubileo, 150 per il dopo-Expo

"Saranno 200 i milioni per Roma e per il Giubileo . Quanto al 'dream team' metteremo a disposizione di Gabrielli e Tronca tutte le risorse e le persone necessarie". Così Matteo Renzi illustra il decreto approvato in Consiglio dei ministri. L'esecutivo, aggiunge, "affida alla Regione Campania 150 milioni per eliminare in modo serio e rigoroso la piaga delle eco-balle" nella Terra dei Fuochi, mentre prevede altri 150 milioni per il piano sul dopo-Expo.

Il premier ha chiarito che per il Giubileo c'è una commissione bilaterale che ha tutti i poteri a disposizione, ma "siamo pronti a intervenire e prendere ogni misura normativa". E la commissione si è riunita a Palazzo Chigi. Presenti all'incontro, oltre a Matteo Renzi, anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti, monsignor Fisichella, il prefetto di Roma Franco Gabrielli e il commissario di Roma Francesco Tronca.



De Vincenti: "Soldi anche alle istituzioni locali" - Claudio De Vincenti ha confermato che i "fondi stanziati dal governo per il Giubileo saranno messi a disposizione del commissario, che è espressione del governo". Ma una parte dei 200 milioni, ha chiarito il sottosegretario "sono a carico della regione, per potenziare il trasporto Roma-Fiumicino".



Codacons, 200 milioni sono insufficienti per il Giubileo - Per il Codacons i 200 milioni stanziati dal Governo per il Giubileo non basteranno a coprire l'intera durata dell'evento e neanche a ridurre le criticità di Roma. Secondo il presidente Carlo Rienzi per risolvere i problemi della città "tanti e strutturali" servirebbe uno zero in più: "Stiamo parlando di una metropoli che si paralizza al primo temporale, dove i trasporti sono inadeguati e inefficienti, e dove regna l'incuria, la sporcizia, il dissesto delle strade, e innumerevoli altre situazioni negative che si accentueranno durante il Giubileo".



Dopo-Expo: "Manteniamo le promesse, a Milano 150 milioni" - Sul futuro dell'aera che ha ospitato l'Esposizione Universale 2015 Matteo Renzi ha confermato: "Le promesse che questo governo fa le manteniamo. A Milano ho detto 150 milioni per l'Expo, ovviamente, la norma la vedrete quando avrete la possibilità di leggerla, a condizione che il governo possa fare la sua parte. Sono 150 mln se sta in piedi il progetto del governo, non sono 150 milioni regalati alla Regione o al Comune".