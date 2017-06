Martina: "Non ci può essere centrosinistra senza il Pd"

"Senza il Partito democratico l'argine alle forze populiste e antisistema sarebbe molto più fragile. Ecco perché non ci può essere centrosinistra senza Pd". Lo ha detto il vicesegretario Dem, Maurizio Martina, nell'aprire l'assemblea dei circoli Pd a Milano. "Fate tutte le polemiche che volete, ma a noi non interesserà mai la logica nel nemico-vicino. Sia chiaro che non ci definiremo mai contro qualcuno, ma sempre per qualcosa".