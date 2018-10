Manovra, nuovo vertice in giornata: nessun accordo su pace fiscale

Non sono bastate tre ore di riunione, domenica sera, per trovare l'intesa tra M5s e Lega sulla cosiddetta "pace fiscale", uno dei nodi principali del decreto atteso in Consiglio dei ministri. Assenti sia Di Maio che Salvini, l'incontro è stato aggiornato a lunedì, subito prima del cdm previsto per le 17. Ed è ancora scontro su Alitalia. "Tria rispetti il contratto", lo esorta Salvini. E intanto si guarda sempre alle reazioni dei mercati.